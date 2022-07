Borussia Dortmund : Sebastian Kehl donne des nouvelles de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

Récemment opéré d'une tumeur des testicules, Sebastien Haller a rassuré son entourage et son club. Sebastian Kehl, ancien joueur reconverti responsable des joueurs sous contrat du club allemand, s'est exprimé quant à l'intervention subie par l'international ivoirien.

« L'opération s'est très bien déroulée. Il est sur la bonne voie » a-t-il ainsi déclaré pour BVB-TV, soulignant également l'esprit guerrier du buteur de 28 ans : « Il était super stable et incroyablement positif et a aussi dit à l'équipe : "faites votre travail, donnez tout. Assurez-vous que lorsque je reviendrai, nous serons toujours en lice. Et les garçons aussi. »