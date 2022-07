Le Borussia Dortmund s'offre Sébastien Haller !

La suite après cette publicité

Après avoir misé sur Karim Adeyemi pour remplacer Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund a trouvé un second renfort pour son attaque en vue de la saison prochaine. Du haut de ses 27 (28 à partir du 22 juin) ans, Sébastien Haller se présente comme un des attaquants en vogue en Europe actuellement. Après avoir été formé à Vigneux, Bretigny puis l'AJ Auxerre, il a pu progresser à Utrecht et à l'Eintracht Francfort. Malgré un flop à West Ham, il s'est totalement relancé depuis janvier 2021 à l'Ajax Amsterdam. International ivoirien (12 capes, 4 buts), Sébastien Haller a livré une saison 2021/2022 de haute volée avec les Godenzonen.

Remportant le championnat local avec l'Ajax Amsterdam, il a marqué pas moins de 34 buts et délivré 9 offrandes en 42 rencontres disputées. C'est d'ailleurs en Ligue des Champions (3e meilleur buteur) où il s'est le mieux illustré avec 11 réalisations et 2 passes décisives en 8 matches. Un bilan incroyable pour le joueur sous contrat jusqu'en juin 2025 avec la formation néerlandaise. Dans le viseur de nombreux grands clubs comme l'Inter Milan, Manchester United, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund, il a finalement tranché en faveur du club basé dans la Ruhr.

Un nouveau défi pour Sébastien Haller qui retrouve la Bundesliga après son passage entre 2017 et 2019 du côté de l'Eintracht Francfort où il a plutôt bien brillé (33 buts et 19 offrandes en 77 matches). Les discussions se sont intensifiées au cours des derniers jours. Le Borussia Dortmund a formulé une offre de 33 millions d'euros avec des bonus alors que l'Ajax Amsterdam en attendait 38 millions d'euros. Finalement, les négociations se sont conclut par un accord à 34,5 millions d'euros bonus compris (31 + 3,5) permettant au joueur de signer au BVB pour les quatre prochaines années, soit jusqu'en juin 2026. Permettant ainsi à la constitution d'un joli duo avec Karim Adeyemi.

