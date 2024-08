LOSC, Angel Gomes : la colère de Tiago Santos contre les équipes de secours

Tiago Santos est en colère après l’incident impliquant son coéquipier Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais a été victime d’un énorme choc à la tête avec Amadou Koné lors de la rencontre Reims-Lille, ce samedi. Après avoir passé 25 minutes étendu sur le sol, il a finalement pu être évacué vers l’hôpital le plus proche dans l’inquiétude générale. Dès son arrivée à l’hôpital, de nouvelles plus rassurantes sont parvenues concernant l’état de santé du joueur du LOSC. Cependant, pour Tiago Santos et d’autres joueurs présents, l’interminable attente vécue par Gomes est inacceptable, comme l’a expliqué le latéral lillois sur son compte Instagram.

«Certains joueurs et moi étions très contrariés par la situation, a-t-il confié sur Instagram. C’est inacceptable le temps qu’Angel a passé sur le terrain à attendre l’arrivée de l’équipe d’urgence et de l’ambulance. Je pense qu’il faut faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus», a écrit le Portugais, visiblement toujours choqué par ce qu’il venait de vivre. De son côté, Angel Gomes est aujourd’hui hors de tout danger mais a été diagnostiqué d’une grosse commotion cérébrale. Après avoir repris ses esprits, le Lillois a adressé un message rassurant sur ses réseaux sociaux.