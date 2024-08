Reims - LOSC : grosse inquiétude après un choc à la tête pour Angel Gomes, le match arrêté

Ce n’est pas le genre d’images que l’on aime voir sur un terrain de football. Lors de la rencontre de la première journée de Ligue 1 entre Reims et Lille ce samedi, Angel Gomes a été victime d’un terrible choc à la tête. Au duel avec Amadou Koné à la 11e minute, le milieu anglais s’est écroulé sur le terrain et était totalement inconscient. Le milieu de 19 ans de Reims a été exclu après cette action.

Suite à ce choc d’une rare violence, les secouristes sont intervenus et ont prodigué des soins au joueur de 23 ans. Alors que la confusion s’emparait du stade rémois, Bruno Génésio est entré sur la pelouse et a fait part de son courroux avant d’être tempéré par ses joueurs. Pour le moment, aucune information sur la gravité de ce choc n’a été donnée et le match est interrompu depuis 10 minutes.