Caen : des banderoles hostiles au clan Mbappé déployées aux abords du stade Michel-d’Ornano

Bon dernier du classement de Ligue 2, à huit points du premier non relégable, le Stade Malherbe de Caen vit peut-être l’un des moments les plus compliqués de son histoire. Forcément, les tensions se font ressentir et la grogne des supporters ne fait que monter.

La suite après cette publicité

Pour preuve, ces derniers ont déployé trois banderoles hostiles à la direction aux abords du stade Michel-d’Ornano. « Hammoud démission. T’es où ?? », « Fayza, les bouseux sont dans la merde », « Penser à ceux qui travaillent dans l’ombre », peut-on lire. Ambiance…