Manchester United fonce sur Dayot Upamecano

L'ambition est de retour à Manchester United. Après une fin de saison canon, marquée par une 3e place en Premier League et une demi-finale de Ligue Europa perdue, les Red Devils ont obtenu leur billet pour la prochaine Ligue des Champions. Et ils comptent bien recruter en conséquence pour faire bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Donny van de Beek (23 ans, Ajax) est ainsi sur le point de débarquer pour donner une nouvelle dimension au milieu de terrain déjà très fourni de MU pour un montant de 45 M€. En attaque, Jadon Sancho (20 ans, Borussia Dortmund) est toujours ardemment courtisé par les pensionnaires d'Old Trafford. En défense aussi, les Mancuniens cherchent à recruter.

Upamecano priorité n° 1

Et leur cible prioritaire est connue. ESPN vient d'annoncer que Dayot Upamecano (21 ans) figurait en tête de liste. Le défenseur central du RB Leipzig (28 apparitions en Bundesliga) a séduit MU et l'Europe par ses prestations lors du Final 8 de C1 à Lisbonne.

Et malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2023, les Anglais espèrent pouvoir recruter l'ancien Valenciennois, appelé pour la première fois en équipe de France A par Didier Deschamps, d'ici le 5 octobre, date de fin du mercato en Premier League. Il faudra là encore mettre la main à la poche après avoir quelque peu dégraissé (Chris Smalling, Marcos Rojo voire Éric Bailly ne semblent plus désirés). Mais quand on aime, on ne compte pas.