MU : accord avec l'Ajax pour Donny van de Beek

Plus tôt dans la soirée, on apprenait que Donny van de Beek avait bel et bien dit oui à Manchester United et qu'un accord entre les deux parties avait été trouvé. Il manquait le feu vert de la troisième partie, l'Ajax.

Et c'est désormais chose faite puisque selon le sérieux The Guardian, l'Ajax a accepté l'offre de 40 millions d'euros plus bonus formulée par les Red Devils. L'international néerlandais de 23 ans devrait s'engager avec son nouveau club jusqu'en 2025.