Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Süper Lig

Besiktas s’intéresse à Oscar Højlund

Par Santi Aouna - Josué Cassé
Oscar Højlund @Maxppp

Actuellement sous les couleurs de l’Eintracht Francfort après avoir débuté sa carrière à Copenhague, Oscar Højlund pourrait voguer vers de nouveaux horizons lors de ce mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Selon nos dernières informations, le milieu de 21 ans, est aujourd’hui dans le viseur de Besiktas. Ces dernières heures, les deux formations discutent pour étudier la faisabilité d’une opération en prêt alors que le contrat de l’intéressé court jusqu’en juin 2029. A suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Bundesliga
Besiktas
Francfort
Oscar Højlund

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Bundesliga Bundesliga
Besiktas Logo Besiktas
Francfort Logo Eintracht Francfort
Oscar Højlund Oscar Højlund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier