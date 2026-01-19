Süper Lig
Besiktas s’intéresse à Oscar Højlund
Actuellement sous les couleurs de l’Eintracht Francfort après avoir débuté sa carrière à Copenhague, Oscar Højlund pourrait voguer vers de nouveaux horizons lors de ce mercato hivernal.
Selon nos dernières informations, le milieu de 21 ans, est aujourd’hui dans le viseur de Besiktas. Ces dernières heures, les deux formations discutent pour étudier la faisabilité d’une opération en prêt alors que le contrat de l’intéressé court jusqu’en juin 2029. A suivre…
