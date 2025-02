Real Madrid : Carlo Ancelotti prend la défense de Raul Asencio

Auteur de 25 apparitions cette saison avec le Real Madrid, Raul Asencio est l’une des belles histoires en Liga. Jamais apparu en équipe première avant, le défenseur de 22 ans a profité des nombreuses blessures dans l’arrière-garde madrilène pour s’imposer. Pour autant, sa situation vis-à-vis de la justice pourrait mettre en péril sa carrière et lui cause énormément de tort lors des matches qu’il dispute cette saison. Faisant l’objet d’une enquête pour la diffusion d’une vidéo à caractère sexuelle d’une jeune fille de 16 ans, le natif de Las Palmas encourt jusqu’à cinq ans de prison et est ciblé par des chants insultants à son égard.

Insulté par le public de la Real Sociedad ce mercredi lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi (0-1), Asencio a été remplacé au bout de 45 minutes face à ce climat plus qu’hostile. Interrogé sur son jeune défenseur ce vendredi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué qu’il fallait plus protéger son joueur : «Le joueur va bien. Il s’est bien rétabli. Il a été affecté et c’est normal. Cela fait quelques jours et il est prêt à jouer. Quelque chose s’est produit qui n’aurait pas dû arriver. Le protocole a été très bien appliqué. (…) Titulaire qu’au Bernabeu ? Non non. Je le mets quand je veux le mettre dans le onze de départ. Nous n’avons pensé à rien d’autre. Mais cela n’est pas une fatalité. Les insultes ne sont pas une fatalité.»