Monaco : la joie de Maghnes Akliouche après le succès renversant contre l’OL

L’AS Monaco l’a encore fait. Mené par l’Olympique Lyonnais dans l’un des chocs de cette 27e journée de Ligue 1, le club monégasque a renversé la formation rhodanienne pour s’imposer (1-2) et faire un grand pas dans la course à la Ligue des Champions. Un succès acquis grâce à un très bon Maghnes Akliouche, auteur du but de l’égalisation et du penalty provoqué pour le 1-2. Après la rencontre, il s’est arrêté au micro de beIN Sports pour faire part de sa joie après ce nouveau succès.

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« On savait l’importance de ce match, c’est comme une finale. On était déterminés à gagner. On savait qu’on allait renverser la rencontre, il fallait rester concentrés. Je suis fier de cette équipe, mais ce n’est pas fini, il faudra continuer après la trêve. On était bien dans le match dès le début, on a encaissé ce but, mais c’est aussi la force de cette équipe. On ne lâche rien, c’était déjà le cas à Lens, on le fait maintenant à Lyon. Il faut continuer comme ça », a-t-il déclaré. Avec ce résultat, l’ASM prend la 5e position et revient provisoirement à un point de l’OM, 4e, qui accueille Lille en ce moment même.