FC Barcelone : Ivan Rakitic tape encore du poing sur la table

Le FC Barcelone va tenter de se défaire de nombreux joueurs dans les prochaines semaines. Le leader de la Liga, qui reprendra la compétition samedi prochain sur la pelouse de Mallorca, a besoin de liquidités pour être dans le vert, puis pour pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre sur le mercato. Ivan Rakitic (32 ans), fait partie des principaux candidats à un départ, lui qui a perdu de l'importance dans l'équipe cette saison, et offre des prestations plus que mitigées depuis des saisons déjà. Et pourtant, l'ancien sévillan n'a aucune envie de partir...

« Il y a 10 ou 15 jours, j'ai parlé avec le club et la conclusion c'est que je n'ai rien à dire parce que je suis sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, et c'est là où je veux être et où je veux jouer. En plus, ma femme et mes filles sont bien dans la ville. Il n'y a aucune raison de penser à autre chose. Je m'entraîne bien et je suis certain que Rakitic sera à Barcelone plus de temps encore », a lancé le numéro 4 du champion d'Espagne au média croate Tportal.

« Ce n'est pas agréable de ne pas jouer, surtout quand tu ne sais pas pourquoi et qu'on ne t'explique pas les raisons. Mais je respecte les décisions de l'entraîneur. C'est un sport collectif, pas individuel », a rajouté l'ancien de Schalke 04 et de Séville. De nouvelles déclarations qui ne devraient pas passer inaperçues en Catalogne, où il n'est déjà plus vraiment en odeur de sainteté. Autant dire que Josep Maria Bartomeu et compagnie vont avoir du mal à se séparer de lui...