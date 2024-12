Un nouveau directeur sportif associé au PSG !

Le projet du Paris Saint-Germain a pris une autre tournure ces dernières années. Avec la volonté assumée de ne plus être un club bling-bling, le club de la capitale avait décidé de cibler différents profils de joueurs. Et cette mission avait été confiée à un certain Luis Campos. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco, très proche de Kylian Mbappé, avait rejoint le PSG avec, dans ses valises, un Christophe Galtier qu’il avait connu au LOSC. Un premier choix manqué de sa part mais qui traduisait une envie de casser avec la politique sportive des dernières années.

Mais Luis Campos n’a jamais fait l’unanimité au sein du club de la capitale. Du moins du côté des supporters. Le dirigeant portugais occupait aussi, en parallèle de ses fonctions de DS du PSG, le rôle de conseiller sportif du Celta Vigo. Et cette double casquette, surprenante quand on connaît l’exigence et le travail colossal qu’il faut pour gérer Paris, avait du mal à passer. Il y a un an, le Celta Vigo avait d’ailleurs décidé de se séparer de Luis Campos estimant qu’il n’était pas assez présent au club. Une bonne nouvelle finalement pour le PSG qui allait donc pouvoir profiter pleinement du réseau de Luis Campos.

De l’Atlético de Madrid au PSG ?

Depuis, le club de la capitale semble plutôt satisfait de son travail tout comme Luis Enrique qui continue de soutenir son DS parfois sous le feu des critiques pour un mercato jugé très décevant.«Avec Luis, j’ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on s’appelle, mais en général on se voit. J’ai commencé ce projet avec lui, c’est avec lui que je me suis entretenu en arrivant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais clairement, je voudrais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et avec son équipe », expliquait récemment Luis Enrique. En fin de contrat cet été, Luis Campos négocie depuis plusieurs mois sa prolongation. Mais voilà, cela ne semble pas avancer depuis un moment. Et cela pourrait bien profiter à d’autres. Selon les informations de L’Equipe, un autre nom pourrait circuler prochainement.

Il s’agit d’Andrea Berta. L’actuel directeur sportif de l’Atlético de Madrid est sur le départ après 12 ans avec les Colchoneros. Le quotidien français explique que celui qui a transformé l’Atletico avec Diego Simeone connait une forme de lassitude et souhaite découvrir un autre environnement. Son départ pourrait se confirmer dans les prochaines semaines et chamboulerait le marché des directeurs sportifs. Surtout qu’Andrea Berta est un proche de Nasser al-Khelaïfi et avait failli débarquer au club en 2017. Le PSG avait finalement préféré Antero Henrique mais le président du PSG a toujours été proche de l’Italien. Et son nom pourrait bien être encore une fois associé à Paris dans les prochaines semaines. Luis Campos est sous pression…