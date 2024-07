Nantes fait le forcing pour Johann Lepenant

Appelé de dernier minute pour disputer les JO, en remplacement de Lesley Ugochukwu, Johann Lepenant pourrait quitter Lyon cet été. Selon les informations de L’Équipe, Nantes serait très chaud pour récupérer l’ancien Caennais sous forme d’un prêt avec option d’achat, avec une prise en charge de 50 % du salaire. Pour le moment, l’OL, qui est vendeur malgré tout, n’est pas enclin à accepter l’offre bretonne.

Antoine Kombouaré apprécie beaucoup le joueur et les Canaris pourraient revenir à la charge très bientôt pour le milieu de 21 ans. Avec six petits matchs disputés cette saison en Ligue 1, Lepenant aimerait aller trouver du temps de jeu ailleurs. Le dossier n’est donc pas totalement refermé et le Lyonnais pourrait bien jouer en jaune la saison prochaine.