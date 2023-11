PSG : Mario Balotelli vole au secours de Gianluigi Donnarumma

Dans un entretien accordé au podcast Vox to Box de la chaîne YouTube ControCalcio, l’attaquant international italien Mario Balotelli (33 ans), aujourd’hui à l’Adana Demirspor, est revenu sur le traitement accordé par les supporters rossoneri à son compatriote du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (24 ans). En plus de défendre le numéro 99 du club de la capitale, l’ancien de l’AC Milan estime qu’il ne mérite pas le bashing subi, notamment lors du déplacement du PSG à Milan où le portier avait été pris à partie par les supporters de San Siro.

La suite après cette publicité

«J’ai eu de la peine pour Gigio, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Les supporters milanais ne peuvent pas comprendre, mais j’ai eu de la peine parce qu’il ne méritait pas d’être traité comme ça". En tant que footballeur, il ne peut pas dire ce qui s’est réellement passé. Je crois cependant que s’il avait pu le faire, il serait resté à Milan. Je sais ce qui s’est passé, il n’est pas à blâmer et il n’est pas évident de réagir comme il l’a fait. En ce qui concerne les supporters, il est normal qu’ils se comportent ainsi, mais Gigio n’a répondu à personne et n’a rien fait»