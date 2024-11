Le groupe parisien pour la réception de Lens

Toujours leader de Ligue 1 après neuf journées, le Paris Saint-Germain reçoit Lens ce samedi à 17 heures. Après avoir frappé un grand coup le week-end dernier, en se défaisant aisément de l’Olympique de Marseille (0-3) au stade Vélodrome, les hommes de Luis Enrique veulent profiter du faux-pas de Monaco face à Angers pour s’envoler en tête du classement.

Dans ce groupe de Luis Enrique aucun changement par rapport au Classique de la semaine dernière. Presnel Kimpembe n’est toujours pas présent, tout comme Gonçalo Ramos dont aucune date n’a été confirmée par son entraîneur concernant un retour potentiel. Avec un groupe presque au complet, les Parisiens tenteront donc de continuer sur leur lancée et rester invaincu en battant les hommes de Will Still au Parc des Princes.

