Manchester City : le message rassurant d’Erling Haaland

En difficulté sur les dernières semaines à l’image de son club Manchester City, Erling Haaland (24 ans) a toutefois relevé la tête ce dimanche en retrouvant le chemin des filets. Le Norvégien a inscrit son quatorzième but en Premier League cette saison et a participé à une victoire 2-0 contre Leicester. De quoi retrouver des bonnes sensations et de la confiance pour ce qui était le dernier match de Manchester City en 2024.

Après la rencontre, le Norvégien a savouré en glissant un message conquérant pour la suite : «c’est bien de gagner. Je suis juste content que nous gagnions. Il est important de regarder vers l’avenir. Nous devons nous concentrer sur les bonnes choses. C’est toujours un soulagement de marquer. C’était un but important pour mener 2-0. Leicester a très bien joué, nous savions que ce serait difficile. Cela a été une période difficile. C’est le Nouvel An, alors ne pensons pas trop au football ! On peut se reposer un peu et ensuite on repart.»