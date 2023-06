MLS : le conseil de Gareth Bale à Lionel Messi

La suite après cette publicité

La Major League Soccer va donc accueillir Lionel Messi, au crépuscule de sa carrière. Après un feuilleton long de plusieurs mois, l’Inter Miami a finalement récupéré le gros lot. La Pulga pourrait débuter avec son nouveau club fin juillet. Mais avant de commencer en MLS, une ancienne gloire du championnat américain lui a donné quelques conseils : Gareth Bale. Le Gallois a pris la parole à BT Sport.

« C’est beaucoup plus calme. Si vous perdez au Real Madrid, c’est comme si c’était la fin du monde. Vous êtes crucifié. Vous vous sentez déprimé. Vous rentrez chez vous et vous n’êtes pas heureux. Ils acceptent un peu mieux de perdre. Il n’y a pas de conséquences. Là-bas, on ne peut pas être relégué. Quand vous perdez un match, vous passez au suivant. Ils acceptent beaucoup mieux de perdre là-bas. Ils savent comment perdre, mais ils célèbrent chaque victoire comme si vous aviez gagné le championnat. C’est sûr qu’il va apprécier ».

