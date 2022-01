OM : l'AS Roma pousse pour Boubacar Kamara

En ce mercato hivernal, l'AS Roma de José Mourinho a été plutôt active dans le sens des départs, et cela ne devrait pas s'arrêter de si tôt. En effet après avoir officialisé les prêts de Borja Mayoral et de Gonzalo Villar à Getafe, les Romains seraient aussi en passe de se séparer de Bryan Reynolds, en instance de départ pour Anderlecht. Six autres joueurs sont cités par la Gazetta dello Sport comme étant invité à trouver un nouveau club, c'est le cas de Fazio et Santon qui sont en fin de contrat dans 6 mois. Riccardi, Edoardo Bove et Nicola Zalewski devraient quant à eux être prêtés dans des équipes leur garantissant du temps de jeu, auquel cas Mourinho souhaiterait les garder avec lui. Le dernier nom est celui d'Amadou Diawara, actuellement à la CAN et pisté par Valence il y a quelque temps.

La suite après cette publicité

Si les départs de ces jours étaient avérés, cela laisserait une marge financière au club de la ville éternelle pour tenter un coup cet hiver, après l'arrivée en prêt de Ainsley Maitland-Niles. L'entraineur portugais aurait identifié le milieu de terrain comme poste à renforcer et les Giallorossi se seraient donc positionnés sur le Marseillais, Boubacar Kamara, en fin de contrat à la fin de saison. Les Romains seraient prêts à débourser quelques millions pour le Français qui peut également jouer défenseur central. L'OM semblait résigner à voir sa pépite partir gratuitement à la fin de saison, quelques millions feront peut-être changer d'avis la direction, qui accepterait de vendre un joueur formé au club et qui a disputé 22 des 26 matchs de la saison toutes compétitions confondues.