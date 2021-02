PL : nul entre Burnley et Fulham

Match en retard de la 17e journée de Premier League ce mercredi soir. Burnley recevait Fulham dans un choc entre prétendants au maintien. Après un premier acte équilibré, les Cottagers prenaient l'avantage au retour des vestiaires grâce à Ola Aina (0-1, 49e).

Les Clarets réagissaient immédiatement et égalisaient par l'intermédiaire Ashley Barnes (1-1, 53e). Le score n'évoluait plus et le résultat n'arrange pas vraiment les deux formations. Burnley passe 15e tandis que Fulham reste 18e et premier relégable.