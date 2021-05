Les surprenants plans de Gareth Bale

La suite après cette publicité

Un énième feuilleton. Cet été, Gareth Bale (31 ans) sera une fois encore au cœur des attentions. Son prêt à Tottenham expire à l'issue de la saison et il ne comporte pas d'option d'achat. Un retour au Real Madrid, où son bail court encore jusqu'en juin 2022, semble donc se profiler.

Une tendance que confirme ce vendredi le quotidien sportif espagnol As. Le Gallois a visiblement bien l'intention de revenir à la Casa Blanca cet été, afin d'honorer sa dernière année de contrat. Le possible départ de Zinedine Zidane est un argument de plus dans la réflexion du gaucher supersonique, auteur de 13 réalisations toutes compétitions confondues cette saison avec les Spurs.

Retraite en 2022 !

S'il a vécu une saison tranquille à Londres, le natif de Cardiff souhaitait surtout retrouver du rythme et des sensations en vue de l'Euro 2020. Il a été servi et écouté par le staff anglais, qui a dosé ses efforts tout au long de l'exercice. Une fois le tournoi continental terminé, Bale entend donc tranquillement terminer son juteux contrat avec les Merengues (30 M€ bruts par an).

As va même plus loin et dévoile les projets du Gallois à l'issue de son bail. La publication ibérique révèle que ce dernier souhaite raccrocher les crampons à l'été 2022, alors qu'il aura tout juste soufflé ses 33 bougies. Une fin de carrière précipitée lorsque l'on voit Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic continuer à enfiler les buts comme des perles en Serie A. On n'est jamais au bout de nos surprise avec Gareth Bale.