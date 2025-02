Le vestiaire de Manchester United ne supporte plus Ruben Amorim, le Real Madrid provoque une révolution chez les arbitres

Amorim lâché par ses joueurs

Manchester United et son propriétaire Sir Jim Ratcliffe font la une du Daily Express mais pas pour les bonnes raisons. Le club est à la dérive et de nombreux fans et observateurs, dont Rio Ferdinand, pointe du doigt la responsabilité du dirigeant britannique. Il fait reculer le club à tous les niveaux et licencie en masse pour économiser. Sur le terrain non plus ça ne va pas. De Ligt a reconnu que le niveau de l’équipe n’est pas suffisant sans pour autant entrevoir un plan d’action pour se relever. Il fait peut être parti des joueurs qui ne croit plus au discours de son entraineur. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus adhérer comme le rapporte le Daily Mail. Le journal révèle que les joueurs ne croient plus en son système de jeu ainsi qu’à son entêtement. La confiance en ses méthodes décline a vu d’œil selon une source proche du vestiaire.

Le Real Madrid prend un stop

Le Real Madrid est toujours empêtré dans ces polémiques d’arbitrages. AS explique qu’une réunion a eu lieu entre la délégation merengue et le Comité Technique des Arbitres. La réunion a été cordiale, pas tendue malgré les désaccords, mais le Real en ressort bredouille. Les parties ont revisionné ensemble les actions litigieuses lors du match face à l’Espanyol, puis écouter les audios échangés entre la VAR et l’arbitre durant la rencontre. Bilan, le Real n’obtiendra pas gain de cause bien que ce dernier estime toujours qu’un biais d’arbitrage contre eux existe. Une tentative pas forcément veine du Real si l’on pense à moyen terme. Toujours d’après AS, une grande reconstruction est à prévoir au sein du Comité technique des arbitres en juin prochain. Rafael Louzan, président de la fédération espagnole de football, souhaite faire le ménage. Les candidats pour prendre le contrôle des arbitres sont Mateu Lahoz, Fernández Borbalán, González Vázquez et Alonso Fernández.

Le Barça remporte son duel contre le Bayern

Au delà de la victoire face au Rayo hier soir (1-0), synonyme de première place, Barcelone avance déjà bien sur son mercato de l’été prochain. Mundo Deportivo indique que le club catalan est désormais seul dans la course pour accueillir Jonathan Tah. Le Bayern principal concurrent, a annoncé se retirer du dossier comme l’a annoncé Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern au micro de Bild : « Vous pouvez voir que notre défense fonctionne bien et est devenue vraiment solide. On encaisse peu de buts. C’est pourquoi nous sommes très très satisfaits en ce moment. » Le joueur aurait déjà choisi le Barça comme future destination, Flick veut un quatrième défenseur central fiable. Une réunion est à prévoir prochainement entre les parties. Pour rappel, Jonathan Tah sera libre en juin prochain.