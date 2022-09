PSG : les curieuses méthodes d'Antero Henrique qui agacent Luis Campos

La suite après cette publicité

Désormais, ce n'est même plus un secret de polichinelle. Il y a de la tension dans l'air entre Luis Campos et Antero Henrique. Le conseiller football du Paris Saint-Germain n'est pas satisfait du travail réalisé par son compatriote, qui l'a même parfois court-circuité. Galtier lui-même en conférence de presse n'a pas feint que tout allait bien. L'entraîneur parisien se range du côté de celui avec qui il travaillait déjà au LOSC, pour le succès qu'on connaît. «Depuis que je suis ici, j'ai été en relation permanente avec le président et Luis Campos. On a élaboré tous les plans ensemble.»

Le nom d'Antero Henrique n'a même pas été prononcé par le technicien, alors que la question abordait justement la relation entre les deux dirigeants portugais. Long silence, puis rire forcé de Galtier avant de parler de Campos... Cela en dit long sur la considération qu'il porte à celui qui fut directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019. Il faut dire que ses méthodes ont de quoi agacer en interne. S’il est parvenu à vider le loft, la manière n'a pas forcément plu. Il a dû se plier à de nombreuses exigences pour faire partir des éléments indésirables.

Gueye vendu... 2 M€

Dans L'Equipe, on apprend par exemple qu'il a accepté de financer le salaire de Draxler, prêté à Benfica, à hauteur de 80%. Pour Ander Herrera, Henrique n'a pas trouvé d'accord convenable sur la prime à la signature signée lors de son arrivée en 2019. Plusieurs millions d'euros vont s'envoler. Et puis les ventes n'ont finalement pas rapporté grand-chose dans l'immédiat. Gueye n'a été vendu que 2 M€ ! Alors que 150 M€ étaient espérés, il y a principalement eu des prêts avec option d'achat. Dans le meilleur des cas, ce sont 80 M€ qui tomberont dans les caisses du club d'ici un an.

D'autres fâcheries ont eu lieu entre Campos et Henrique. Le cas Keylor Navas par exemple s'est joué à 500 000 euros. Naples lui proposait un salaire inférieur de 1,5 M€ de ce qu'il touche à Paris. Le gardien a accepté la réduction de 1 M€ et espérait que le club de la capitale mettrait le reste. Il a reçu une fin de non-recevoir de la part d'Henrique, laissant à Galtier la responsabilité d'une cohabitation difficile avec Donnarumma. Enfin, le cas Carlos Soler est probablement le plus équivoque.

Campos et Henrique adressent deux offres différentes à Valence pour Soler

Courtisé par le PSG, le joueur de Valence a fait l'objet d'une première offre le mardi, envoyée par Campos. Elle était de 18 M€ accompagnée de bonus. Quelques heures plus tard, et alors que le club espagnol n'avait pas encore répondu, une seconde proposition arrive sur le bureau de la direction. Elle émane d'Antero Henrique cette fois et c'est un prêt avec option d'achat, alors que le joueur est en fin de contrat en 2023. Cette offre étonne même Valence. Mais un troisième échange a lieu, avec cette fois les mêmes termes que lors de la première offre et le deal est conclu. Un bel exemple de dysfonctionnement...