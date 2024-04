Casemiro a fait pleurer Carlo Ancelotti

Cinq Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), trois Liga (2017, 2020, 2022), une Copa del Rey (2014)… Au total, Casemiro (32 ans) a remporté 18 trophées avec le Real Madrid entre 2013 et 2022. Alors qu’il avait tout gagné avec les Merengue, le Brésilien a voulu tenter une nouvelle expérience avec Manchester United. Alors en négociation avec les Red Devils, Casemiro a avoué avoir douté du transfert à une seule reprise.

« Je n’ai hésité qu’une seule fois à quitter Madrid pour Manchester United. C’était un vendredi et tout était fait. Je devais m’entraîner et je ne me suis pas entraîné, il ne manquait que la signature. Je suis allé parler à Ancelotti et il savait déjà que je partais. Je suis entré dans son bureau, il s’est retourné et pleurait. Carlo m’a dit qu’il ne voulait pas que je parte, qu’il m’aimait beaucoup… et c’est là que j’ai hésité » a-t-il confessé au journal madrilène Marca.