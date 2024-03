Le PSG fait sauter la banque

Le PSG accueille le Stade de Reims ce dimanche au Parc des Princes à l’heure assez inhabituelle de 13h pour faire plaisir au public asiatique. Ragaillardie par sa belle prestation en Ligue des Champions face à la Real Sociedad, c’est une équipe parisienne libérée et avec un Kylian Mbappé retrouvé qui va affronter un club champenois en plein doute depuis quelques matches (une seule victoire lors de ses 7 derniers matches).

Le PSG l’emporte 3-0 face à Reims, cote à 8,60

En s’imposant à San Sebastian face à la Real Sociedad, le PSG a fait le plein de confiance. En difficultés face à Rennes puis à Monaco, la bande à Luis Enrique a réalisé une grande performance en Ligue des Champions ce mardi. A l’image d’un Kylian Mbappé retrouvé et d’un Lucas Beraldo impérial en défense, Paris a ramené du Pays Basque quelques certitudes. De quoi aborder sa rencontre face au Stade de Reims de la meilleure des manières. Une équipe champenoise dans le doute et qui n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches. Contre Paris, Reims ne devrait pas faire le poids. On voit une lourde défaite au Parc, et pourquoi pas 3-0 ?

Kylian Mbappé marque 2 buts ou plus, cote à 2,50

Après deux matches sans marquer (ce qui est assez rare pour être souligné), Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord à San Sebastian face à la Real Sociedad en inscrivant un doublé retentissant. Ce mardi, c’était la 9e fois de la saison qu’il inscrivait 2 buts ou plus dans une rencontre toutes compétitions confondues. Face à Reims, on le voit renouveler cette performance. Avec une belle cote de 2,50, il s’agit d’un pari peu risqué et à tenter.

Le PSG marque sur penalty, cote à 2,40

Sur les 21 buts que Kylian Mbappé a inscrits en Ligue 1, six l’ont été sur penalty, soit plus d’un tiers de ses buts. Dans une défense rémoise pas vraiment fringante ces dernières semaines, à l’image de son capitaine emblématique Yunis Abdelhamid qui a offert le but de la victoire au LOSC la semaine dernière en championnat, nul doute que la puissance offensive parisienne va faire du mal à Reims dimanche au Parc. De quoi pousser à la faute les défenseurs champenois et de provoquer un nouveau penalty pour le PSG. C’est en tout cas quelque chose à tenter dans un match qui promet des buts.

