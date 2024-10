Victime d’un trouble cérébral et passé proche de la mort, Kristoffer Olsson prépare son retour

Dans un état critique le mardi 20 février dernier après avoir été victime d’un trouble cérébral, le milieu de terrain suédois Kristoffer Olsson (29 ans) va mieux. En effet, comme le dévoile Het Laaste Nieuws, ce dernier n’a pas encore retrouvé les terrains, mais s’entraîne pour le moment de manière individuelle. Réalisant deux entraînements par semaine, il connaît un retour progressif, mais positif au football.

«Que cela prenne deux mois, six mois ou deux ans, je reviendrai. Et je vais être meilleur que je ne l’ai jamais été, aussi fou que cela puisse paraître. Ce que j’ai vécu m’a rendu beaucoup plus fort», a-t-il déclaré. Passé proche de la mort, il avait livré des propos glaçants il y a quelques mois au média suédois Aftonbladet : «j’étais pratiquement à moitié mort. Personne ne pouvait communiquer avec moi, je ne me souviens même de rien de cette période. J’ai enduré le pire, si dur… Je ne pouvais que penser, être positif et rester patient.»