Lens et Will Still annoncent la couleur pour le mercato

À Lens, un chapitre vient de se refermer, et c’est une nouvelle page presque blanche qui s’ouvre désormais. Après les départs de Franck Haise, de son Directeur général Arnaud Pouille, ou encore du directeur sportif Frédéric Hébert, Lens a dû opérer à un ravalement de façade de son organigramme ces dernières semaines. Will Still a ainsi débarqué pour remplacer le premier, parti à Nice, tandis que Pierre Dréossi est arrivé en provenance de Metz pour pallier au départ du second. Ce vendredi, les deux arrivants étaient présents pour la première fois devant la presse, l’occasion de faire le point sur la saison à venir et les objectifs du club artésien. Pour Will Still, il était également question de revenir sur les rumeurs de ces dernières semaines, qui semblaient plus aller dans le sens d’un exil vers l’Angleterre, que vers le Nord de la France.

«Tout le monde voulait m’envoyer en Angleterre. S’il y avait bien un club où je voulais aller en France, c’était Lens. C’est une évidence. J’ai beaucoup d’amour pour Bollaert et Les Corons. Le RCL est une vraie institution avec une histoire incroyable. C’est le plus anglais des clubs français», a rappelé le Belge, qui a par ailleurs nommé ses deux frères Nicolas et Edward comme nouveaux adjoints. Le technicien de 31 ans a aussi insisté sur sa volonté de s’installer dans l’Artois, et non pas de faire le déserteur après quelques mois: «Je ne me comparerai jamais à Haise. C’est une légende du club. Je veux écrire une nouvelle page de l’histoire du club, un nouveau chapitre qui je l’espère sera long. Je veux faire une carrière de 25-30 ans, pas de trois-quatre ans, donc je ne voulais pas griller les étapes. J’ai envie d’attaquer, de presser, de jouer avec une énorme intensité. C’est ce qu’on va essayer de mettre en place. Je vais écrire cette nouvelle page avec ma personnalité qui dit des dingueries parfois. Mais je ne me mets pas la pression», a-t-il confié.

Même avec l’incertitude des droits TV, Lens va être actif cet été

Forcément, le sujet du mercato était aussi à l’ordre du jour lors de cette conférence de presse. Si l’incertitude liée au dossier des droits TV, plonge actuellement les clubs de L1 dans le flou le plus total, Pierre Dréossi a rassuré sur la santé économique de Lens, affirmant que le club avait la surface financière pour être actif cet été : «On a l’intention de trouver un équilibre économique différent de celui des dernières saisons. Néanmoins, sur les transferts et les objectifs, on est ambitieux. Retrouver un équilibre n’est pas l’austérité. On adopte une politique différente. Lens est assez solide pour pouvoir acheter avant de vendre. L’actionnaire est solide, l’ordre n’est pas la priorité. Les droits TV sont très incertaines, mais il n’y a pas de problème de trésorerie», a indiqué le dirigeant de 64 ans.

En ce qui concerne les profils ciblés, Will Still s’est contenté de peu de mots : «les discussions avec Pierre (Dréossi), Diego (Lopez, chef de la cellule de recrutement) et Leca (qui a intégré la direction sportive du club cet été après l’annonce de sa retraite) sont honnêtes. On a bien ciblé ce qu’il fallait pour trouver un équilibre. On a fait le travail qu’il fallait et les choses sont en place et en route pour être compétitif le plus rapidement possible.» Sans citer de noms, Pierre Dréossi a lui indiqué que Lens travaillait sur plusieurs dossiers : «on a une vision large pour l’instant, on est en contact avec plusieurs joueurs sur certains postes. Ca dépendra aussi des départs. Il y a un effectif important en nombre, peut-être à rééquilibrer.» Pour rappel, nous vous indiquions ces derniers jours que Lens se préparait à vendre massivement. Adam Buksa, Julien Le Cardinal, Kevin Danso, Angelo Fulgini, Salis Abdul Samed, Adrien Thomasson ou encore Stijn Spierings ont tous des chances de quitter le club, à des échelles plus ou moins différentes. Dans le sens des arrivées, on rêve toujours de celle de Georges Mikautadze, mais pour ça, il faudra faire face à une concurrence féroce…