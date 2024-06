Droits TV Ligue 1 : le scénario catastrophe a empiré !

Ça commence à sentir le roussi pour Vincent Labrune. Persuadé de pouvoir obtenir un chèque de 700 M€ par saison pour les droits TV de la Ligue 1 (pour la période 2024-2029), le président de la LFP avait repoussé une offre de 500 M€ de DAZN. Aujourd’hui, l’ancien patron de l’Olympique de Marseille n’est plus certain de rien… Pour espérer sortir de la crise, la LFP a imaginé un plan B, à savoir la création d’une nouvelle chaîne qui serait diffusée sur tous les opérateurs (Orange, Free, SFR par exemple).

Une chaîne pour laquelle un abonnement de 25€ mensuels serait mis en place. Un montant très cher pour l’abonné, même si la LFP estime être certaine de pouvoir compter un peu plus de 2 millions d’adhérents. Un plan B qui était toutefois vu comme un coup de bluff au début pour forcer Canal+ et beIN Sports à réagir. Depuis, ce plan B ressemble de plus en plus à un plan A catastrophique. Car ni la chaîne cryptée ni son homologue qatarie n’ont bougé d’un iota.

« Après le money time, Vincent Labrune va inventer le no money time »

Dans son édition du jour, L’Équipe tire la sonnette d’alarme en annonçant que Canal+ et beIN Sports ne bougent plus. Pire, la LFP n’est même plus certaine de toucher le montant de 500 M€. Et Canal+ n’est toujours pas prêt à faire des efforts pour sauver le football français. Le quotidien sportif assure même qu’une blague circule en interne au sujet de Labrune : « après le money time, Vincent Labrune va inventer le no money time ». C’est dire la considération qu’a la chaîne cryptée du boss de la LFP.

Et ce n’est pas tout puisque le journal précise que la chaîne créée par la Ligue ne serait pas dans les plans de Canal+. Concrètement, la LFP imaginait pour sa chaîne créée qu’elle soit fabriquée par beIN Sports et diffusée exclusivement par Canal+. Mais en dépit des bons rapports entre beIN Sports et C+, la chaîne cryptée a fait savoir que cette option n’était « absolument » pas dans ses plans. Le scénario catastrophe se rapproche inexorablement pour des clubs de L1 quasiment assurés de voir leurs recettes TV baisser de 30%.