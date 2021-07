Raheem Sterling bien décidé à contrecarrer les plans de Manchester City et Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Avec 3 réalisations et 1 passe décisive, Raheem Sterling (26 ans) est l'un des grands artisans de l'Euro 2020 réussi de l'Angleterre. L'attaquant anglais a été l'élément le plus régulier des Three Lions sur le plan offensif. Remuant, il a représenté un danger constant pour les adversaires de la Perfide Albion, loin d'être toujours impériale, notamment en phase de poules.

Ces performances ont complètement relancé la cote de l'ancien de Liverpool. Auprès des supporters, qui l'avaient laissé sur une fin de saison plutôt décevante sous les couleurs de Manchester City, comme sur le marché des transferts. D'ailleurs, selon The Athletic, l'international anglais (66 sélections, 17 réalisations) se verrait bien en profiter pour tenter d'aller voir ailleurs cet été.

Guardiola veut le garder

Sous contrat jusqu'en juin 2023, suivi de loin par le Real Madrid ou encore Tottenham, le natif de Kingston aimerait surfer sur son bel Euro pour réaliser un transfert important après six saisons passées du côté de l'Etihad Stadium. Des intentions à l'opposé de celles de ses dirigeants et de Pep Guardiola. The Athletic nous apprend en effet que le manager des Skyblues souhaite compter sur lui la saison prochaine.

Dans les bureaux mancuniens, même s'il se murmurait il y a quelques semaines qu'une offre à plus de 80 M€ pourrait ouvrir la porte, on espère plutôt le convaincre de prolonger son bail alors que l'avenir de Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Riyad Mahrez pourrait également être incertain. Voilà sans doute un nouveau feuilleton qui promet d'animer le marché anglais.