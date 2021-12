OM-Lokomotiv Moscou : les compositions officielles

D'ores et déjà éliminé de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille, troisième du groupe E, accueille, ce jeudi à 21 heures, le Lokomotiv Moscou pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de cette C3 (à suivre en direct sur notre live commenté). Si les Olympiens restent sur un parcours, jusqu'à présent, très frustrant, ils peuvent encore espérer décrocher un billet pour les barrages de la Conference League. Pour ce faire, les Phocéens doivent donc faire match nul ou s'imposer face aux Russes. Un match à enjeux comme l'a rappelé le président marseillais Pablo Longoria où participer à toutes les compétitions possibles fait partie de «l'ADN du club». Ambition également relayée par Jorge Sampaoli, présent ce mercredi en conférence de presse, et qui ne fait donc pas tourner outre mesure.

Pour cette rencontre décisive, l'OM se présente donc en 3-3-1-3 où Mandanda est titularisé dans les buts marseillais aux dépens de Pau Lopez. Devant lui, se tient une défense à trois composée de Peres, Balerdi et Saliba. Dans l'entrejeu, Guendouzi évoluera en sentinelle et sera accompagné de Gueye et Rongier. Gerson sera quant à lui positionné dans un rôle de meneur de jeu et bien épaulé par Ünder et De la Fuente, présents sur les ailes. Milik est lui aligné à la pointe de l'attaque olympienne. En face, Markus Gisdol opte pour un 4-4-2 avec Khudiakov protégé par un quatuor défensif : Pablo, Jedvaj, Rybus et Nenakhov. Dans l'entrejeu, Petrov et Babkin sont associés à Petrov et l'ancien caennais Beka Beka. Enfin, Kamano et Smolov sont titulaires devant.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Marseille : Mandanda - Peres, Saliba, Balerdi - Gueye, Rongier, Guendouzi - Gerson - Ünder, De La Fuente, Milik

Lokomotiv Moscou : Khudiakov - Pablo, Jedvaj, Rybus, Nenakhov - Petrov, Babkin, Maradishvili, Beka Beka - Smolov, Kamano