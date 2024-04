Le Real Madrid a pris une décision radicale avec Vinicius Jr

Carlo Ancelotti va avoir de bons problèmes. L’année prochaine, le technicien italien pourra compter sur une attaque de feu puisque Kylian Mbappé (25 ans) et Endrick (17 ans) vont rejoindre la Casa Blanca durant l’été. Ils viendront étoffer un compartiment offensif déjà bien fourni avec notamment Brahim Diaz, Rodrygo, Joselu (prêté) ou encore Vinicius Jr. Le Real Madrid version 2024-25 aura donc fière allure. Tout le monde a hâte de savoir comment le Mister va faire jouer cette équipe et à quoi ressemblera son onze titulaire.

En Espagne, plusieurs médias ont annoncé que Rodrygo serait le grand perdant après l’arrivée de KM7. On a même évoqué un possible départ, d’autant que le PSG, Manchester City et d’autres écuries de Premier League étaient sur les rangs. Mais le joueur comme les Merengues ont été clairs : pas de départ. Le discours est le même pour Vinicius Jr. Comme son compatriote auriverde, le numéro 7 madrilène a aussi été annoncé comme une potentielle victime de Mbappé. D’autant qu’il évolue au poste d’ailier gauche, dans une position que le Français affectionne.

Le Real Madrid dira non à toutes les offres

Hier encore, des rumeurs venues d’un média peu connu ont évoqué des offres de 200 millions d’euros pour Vini. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont très clairs. Pas question de laisser filer le Brésilien, qui est sous contrat jusqu’en 2027. En effet, El Chiringuito explique que les dirigeants espagnols veulent avancer main dans la main avec lui. Peu importe les offres, la porte est fermée à triple tour pour le natif de São Gonçalo. Pourtant, le PSG était disposé à mettre un joli pactole sur la table. El Chiringuito parle de 200 millions d’euros.

Mais Florentino Pérez refusera quoiqu’il arrive, même si un club vient avec une proposition supérieure. Vinicius Jr fait partie des pièces essentielles de l’équipe espagnole. Cette saison, il a participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues, dont 25 en tant que titulaire. Il faut rappeler qu’il a été blessé une partie de la saison. En ce qui concerne ses statistiques, elles sont plutôt bonnes puisqu’il a marqué 15 buts et délivré 6 passes décisives. Impliqué dans diverses polémiques, le Brésilien peut compter sur son club, qui veut continuer sa belle histoire d’amour avec lui.