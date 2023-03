La remontrance de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne, la Juventus change d’avis sur Paul Pogba

Pep Guardiola met la pression à Kevin De Bruyne

En Angleterre, Manchester City joue ce soir en Ligue des Champions contre Leipzig ! Après un match aller qui s’est terminé sans vainqueur 1-1, les Skyblues ont la pression et doivent gagner ! Mais ce qui fait les gros titres outre-Manche, ce sont les mots forts de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne. « Ce que j’aimerais, et j’en ai parlé à de nombreuses reprises avec lui, c’est aller vers des principes simples et bien les appliquer, a-t-il expliqué. Il a une incroyable habileté pour faire des passes décisives, pour marquer et voir des passes que personne d’autre ne voit. Mais je suis persuadé que ce sera encore mieux quand les choses simples seront effectuées, comme le fait de ne pas perdre le ballon, la mobilité, son incroyable capacité à être actif et en mouvement. Les choses simples, fais-les encore mieux ». Un discours qui fait beaucoup de bruit en Angleterre et qui fait la Une de nombreux journaux comme le Daily Express mais aussi le Daily Mirror ou encore le Daily Star.

La Juve veut conserver Pogba

Ce mardi c’est un Français fait la Une de Tuttosport, il s’agit de Paul Pogba. Et selon le journal italien, la Juve ne compte pas se débarrasser de lui. « Paul a besoin d’être reconstruit, mais le club envisage de le récupérer », affirme Tuttosport. Certes au sein du club turinois, la déception est grande après sa rechute, et son absence qui devrait durer 1 mois, mais « on ne parle pas de résiliation du contrat ».

Benzema attendu comme le messie

Du côté de l’Espagne, c’est encore un Français qui fait la Une ! Décidément… Cette fois, il s’agit de Karim Benzema qui fait la couverture du journal AS. « Le magicien est de retour », se régale le quotidien qui ajoute qu’il fait son retour dans le groupe, juste avant le match face à Liverpool. En gros, KB9 revient pour ce qu’il aime le plus, les matchs décisifs de la Champions League ! L’année passée il avait marqué 10 buts rien que sur cette phase de matches à élimination directe, et cette saison, il est déjà à 2 buts sur une seule rencontre ! Reste à savoir s’il réussira à garder ce rythme !