Nantes-FCGB : la réaction désabusée de Mbaye Niang

Au terme d'un derby animé, le FC Nantes a renversé et fait couler un peu plus Bordeaux, dix-neuvième, de Ligue 1. Alors que Bordeaux menait pourtant 2-0, les joueurs ont totalement lâché en seconde période et ont fini par s'incliner 5-3. Un résultat décevant et qui réduit encore un peu plus les chances de se maintenir pour les Girondins. Au micro de Prime Video, Mbaye Niang a semblé désabusé.

«Quand t'es à l'extérieur et que tu mets trois buts, c'est difficile de se dire que tu n'as pas gagné ce match. En première période, on a vu qu'on était capable de faire de belles choses et d'être solide. En deuxième, c'est une autre équipe, on lâche complètement. Je ne sais pas si c'est mental ou physique. Je ne pense pas que ce soit physique, car on arrive à revenir. On va devoir faire des matchs comme en première période sinon ça va être compliqué. Peut-être la peur de gagner, je ne sais pas franchement. Je ne saurai pas vous expliquer. Il reste quatre matchs et mathématiquement, c'est encore possible. Donc on va essayer. Personnellement, je me sens mal. Après avoir mené 2-0, perdre 5-3, c'est pas agréable. Il va falloir poser ses c.... sur la table si on veut se maintenir, sinon c'est compliqué.»