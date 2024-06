OL : Benfica veut recruter Nicolás Tagliafico

Avec le départ de David Jurásek en prêt à Hoffenheim, Benfica est à la recherche d’un latéral gauche pour renforcer le poste, gardé par Álvaro Carreras, acheté officiellement à Manchester United (qui a une clause de rachat). Dans cette optique, le club portugais a coché le nom de deux joueurs, dont un évoluant en Ligue 1 selon A Bola.

En effet, Robin Gosens et Nicolás Tagliafico sont dans le viseur des Lisboètes. La priorité est l’Allemand de 29 ans, lié jusqu’en 2028 avec l’Union Berlin, mais il faudra débourser plus de 12 millions d’euros pour s’offrir ses services. Le plan B se trouve donc du côté de l’Olympique Lyonnais. L’Argentin de 31 ans voit son contrat expirer en 2025 et une vente n’est pas à exclure pour Tagliafico. Cette option présente l’avantage d’être moins coûteuse que la première.