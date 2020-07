PSG : la réaction à chaud d'Eric Maxim Choupo-Moting

Après son festival de dimanche dernier face au Havre (9-0), le PSG a enchaîné au Parc des Princes en s'amusant face au Waasland-Beveren (7-0). Auteur d'un doublé, Eric Maxim Choupo-Moting n'a pu cacher sa satisfaction de retrouver le public parisien et de poursuivre la préparation par une nouvelle victoire.

« Ça faisait longtemps qu'on avait pas joué au Parc cela fait plaisir de retrouver un peu de public. On a pu retrouver le rythme, on a très bien joué, on a été sérieux dès la première minute c'est bien. Tout le monde a vu que l'Atalanta était une bonne équipe, ils ont gagné plusieurs matchs consécutifs en Serie A, ce n'est pas pour rien s'ils sont en quart de finale. Il faudra être concentrés, » a ainsi commenté l'attaquant camerounais. Prochaine étape pour le PSG, la réception du Celtic Glasgow mardi prochain au Parc des Princes.