Frenkie de Jong évoque un chaos au sein du vestiaire du Barça

Arrivé l’été dernier pour 75 M€ en provenance de l’Ajax après une saison pour le moins exceptionnelle sous la tunique de l'écurie néerlandaise, Frenkie de Jong ne devait certainement pas s’attendre à arriver au sein d’un club en pleine perdition. En cause ? La récente humiliation concédée en quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern (8-2), et plus récemment la volonté de départ de leur maître à jouer, Lionel Messi. Une situation chaotique au sein des Blaugrana qui semble échapper au milieu de terrain de 23 ans.

Si depuis l’arrivée sur le banc catalan de Ronald Koeman, sa place dans l’effectif ne semble pas menacée, le joueur aimerait une seule chose : voir le génie argentin rester chez lui. Dans un long entretien accordé au média NOS, ce dernier évoque une situation pour le moins délicate. « C’est le chaos, il se passe beaucoup de choses. J’espère que Messi sera toujours là, mais c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi », a-t-il lancé. C'est plutôt clair.