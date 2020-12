L1 : Reims et Nice se quittent dos à dos

C'était un match entre deux formations malades que nous offraient le Stade de Reims et l'OGC Nice en ce début de soirée. Les Champenois qui étaient barragistes et les Aiglons qui étaient douzièmes se frottaient pour se relancer. Avec Adrien Ursea sur le banc qui remplace Patrick Vieira limogé, Nice se procurait une belle occasion rapidement via Jeff Reine-Adélaïde, mais Yunis Abdelhamid sauvait Reims (11e). Les visiteurs se montraient plus entreprenants, mais manquaient d'efficacité et d'idées pour marquer.

Au retour des vestiaires, Jeff Reine-Adélaïde transmettait à Rony Lopes dans la surface qui butait sur Predrag Rajkovic (54e). Une nouvelle occasion qui ne permettait toutefois pas à Nice de marquer. Insistant sans vraiment y croire, Nice partage les points avec Reims et se retrouve onzième.

Le classement de la Ligue 1