Real Madrid : Flamengo veut rapatrier Reinier

Le Real Madrid a pris l'habitude ces dernières années de recruter des jeunes pépites brésiliennes directement en Série A auriverde. En janvier 2019, la Casa Blanca avait ainsi déboursé 30 M€ pour s'attacher les services d'un jeune milieu offensif de Flamengo, Reinier (17 ans à l'époque). Le Brésilien est prêté depuis août 2020 au Borussia Dortmund (32 matchs), où il ne s'est pas imposé et ne joue pas régulièrement. Cette saison, il compte seulement 2 titularisations en 13 matches disputés avec le maillot des Marsupiaux.

Le quotidien espagnol AS évoque aujourd'hui l'intérêt de son club formateur, Flamengo, qui souhaiterait récupérer son ancien protégé sous la forme de prêt. Cependant, le principal concerné ne veut pas quitter l'Europe de sitôt, rêvant toujours de percer au Real Madrid. Or les places d'extra-communautaire à Madrid sont toutes assignées (Vinicius, Rodrygo, Militao). AS indique que le joueur pourrait rebondir en Allemagne puisqu'il connait désormais le championnat, ou en Espagne pour se rapprocher du Real.