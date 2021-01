Mercato : le FC Nantes s'active en coulisses !

À quatre jours de la fin du mercato, le FC Nantes pourrait être l’un des agitateurs du sprint final. Mal embarqués en championnat, les Canaris pointent à une inquiétante 17e place au classement (à trois points de la zone rouge), les pensionnaires de la Beaujoire veulent tout faire pour dénicher un attaquant. Car aujourd’hui, le secteur offensif du FCN n’offre aucune garantie.

Troisième moins bonne attaque du championnat (20 buts marqués), l’armada nantaise compte plusieurs éléments se trouvant en échec total. Kalifa Coulibaly (0 but), Jean-Kévin Augustin (0 but), Renaud Emond (1 but) sont autant d’exemples de paris ratés par la cellule de recrutement. Aujourd’hui, les Canaris semblent surtout compter sur les exploits du jeune international Espoirs tricolore Randal Kolo-Muani. Mais ce dernier ne peut pas tout faire pour sa première saison complète en Ligue 1 (2 buts).

Sans surprise, Raymond Domenech cherche donc à enrôler un buteur. Et selon des informations venant de Grèce, le FCN serait passé à l’action pour un certain Nelson Oliveira. Âgé de 29 ans, le Portugais n’est pas un parfait inconnu en France puisqu’il est passé par Rennes lors de la saison 2013/2014 (8 buts en 30 matches). Appartenant désormais à l’AEK Athènes, l’ancien international lusitanien (17 sélections, 2 buts) aurait fait l’objet d’une offre de 500 000€.

Nantes vise un buteur et ne veut pas lâcher Louza

Libre dans six mois, l’attaquant ne serait pas la priorité de Domenech, mais il fait bien partie des cibles nantaises selon 20 Minutes. Mais après un exercice 2019/2020 plutôt réussi (14 réalisations en 26 rencontres de championnat), Nelson Oliveira est dans le dur cette année (3 buts en 16 matches). Et ce n'est pas tout. Il y a également du mouvement du côté des potentiels départs.

Hier, Ouest France indiquait que l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Imran Louza pour pallier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Les Phocéens disposent d’une enveloppe de 8 à 10 M€ pour étoffer leur entrejeu. Nantes a bien confirmé à 20 minutes l’intérêt marseillais. Cependant, les Canaris ne veulent pas lâcher leur pépite en plein milieu de saison. En revanche, il faudra suivre le cas de Mehdi Abeid. L’ancien Dijonnais a reçu une offre de Dubaï qui ne le laisserait pas indifférent. Un transfert compris entre 1,5 et 2 M€ est évoqué, Goal ajoute même que la direction nantaise a accepté l'offre. Enfin, Kader Bamba serait dans le viseur de clubs turcs. Ça va bouger à Nantes !