L'OM s'intéresse à Imran Louza !

« On a perdu un joueur important (Morgan Sanson à Aston Villa, NDLR) qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif ». Par ces mots, le directeur sportif phocéen Pablo Longoria confirmait la volonté de recruter au milieu d'ici le 1er février.

Après avoir réalisé les jolis coups Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples), les Phocéens se cherchent donc un milieu de terrain pour remplacer le nouveau joueur d'Aston Villa. Plusieurs noms sont sortis, parmi lesquels Mehdi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Vélez), Farid Boulaya (Metz) et Amine Harit (Schalke 04). Et voilà qu'un nouveau joueur entre en scène.

Nantes demandait 10 millions l'été dernier

Ainsi, selon les informations de Ouest-France les Phocéens s'intéressent à Imran Louza, le milieu de terrain du FC Nantes, également international Espoirs tricolore (6 sélections). Le média précise qu'il n'est pas le seul joueur observé par les Marseillais, mais il aurait l'avantage de bien connaître le championnat de France. Du haut de ses 21 ans, Louza est indiscutable à Nantes et sort d'ailleurs de deux belles rencontres face à Montpellier et Lens, au cours desquelles il a fait trembler les filets à deux reprises au total.

Imran Louza, milieu de terrain du FC Nantes, dans le viseur de l’OM pour remplacer Sanson. Un intérêt confirmé par des discussions en cours, même si ce n’est pas la seule piste étudiée à Marseille — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) January 27, 2021

Reste maintenant à savoir quelles seront les exigences des Canaris. L'été dernier, Nantes réclamait ainsi 10 millions d'euros pour le joueur dont le contrat expire en 2024, et qui était alors convoité par plusieurs écuries comme l'AC Milan et l'OL. Un montant conséquent pour les finances de l'OM, même malgré la vente plutôt intéressante de Sanson (environ 18 M€) en Premier League. Mais Pablo Longoria a déjà montré avoir plus d'un tour dans son sac...