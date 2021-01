Pablo Longoria annonce la couleur pour la fin du mercato de l'OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille connaît un mercato hivernal plutôt animé. Si l'embrouille entre Florian Thauvin et Dimitri Payet ainsi que l'avenir d'André Villas-Boas font la une de l'actualité marseillaise ces derniers jours, ça travaille toujours en coulisses. Après avoir enrôlé Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples) sous forme de prêt, Pablo Longoria et ses équipes sont désormais à la recherche d'un milieu de terrain.

Et le directeur sportif espagnol était présent en conférence de presse ce mardi, à l'occasion de la présentation du buteur polonais. Il a d'abord répondu aux louanges qui sont régulièrement faites sur son travail. « J'ai fait mon travail. Je dois chercher à faire ça. Le mercato qu'on fait ne peut pas être évalué pendant ce même mercato, ça sera jugé en fin de saison, c'est là qu'on verra si on a pris ou non les bonnes décisions », a-t-il d'abord lancé.

L'OM ira chercher un milieu

Il a ensuite confirmé le départ de Marley Aké vers la Juventus, que nous vous dévoilions en exclusivité lundi, avec l'arrivée du jeune Franco Tongya en échange. « L'échange avec la Juve ? Oui ce sont des opérations modernes et fréquentes aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ce type d'opération », a confirmé l'Espagnol, sans évoquer les noms des deux jeunes concernés. Enfin, il a aussi expliqué que l'arrivée d'un milieu de terrain est souhaitée.

« On a perdu un joueur important (Morgan Sanson en route vers Aston Villa, NDLR) qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif », a détaillé l'ancien de la Juve et de Valence. Ces derniers jours, les noms de Mehdi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Vélez) et Amine Harit (Schalke 04) sont sortis dans la presse. Reste à voir si l'Espagnol ira chercher un des trois joueurs cités ou s'il nous surprendra encore...