OM : Marley Aké en route pour la Juventus !

Déjà peu utilisé avant l'arrivée d'Arkadiusz Milik, Marley Aké a l'horizon bouché du côté de l'Olympique de Marseille. L'espoir offensif marseillais, apparu à 26 reprises sous les couleurs du club phocéen dont trois fois en Ligue des Champions, s'était mis d'accord avec sa direction pour partir en prêt pour gagner en temps de jeu. Nîmes, Sochaux, mais surtout Le Havre étaient les destinations les plus plausibles pour l'ancien international U19 tricolore. Après une offensive du FC Bruges ces dernières heures, un nouveau club et non des moindres s'est mêlé à la course à la signature à Marley Aké.

Selon nos informations, ce club n'est autre que la Juventus Turin. Le géant italien, qui apprécie les qualités du natif de Béziers, est passé à l'offensif ce week-end. Il ne s'agit pas d'un prêt, mais bel et bien d'un transfert. Selon une source proche du club italien, un contrat de 4 ans et demi attend l'attaquant marseillais dans le Piémont. Marley Aké, qui n'a plus joué depuis le 9 janvier et 15 minutes contre Dijon, n'était même pas dans le groupe marseillais pour le match contre Monaco à Louis II. Les risques de signer dans un club tel que la Juve sont donc limités pour Marley Aké.

S'il s'engage avec le club du Piémont, l'attaquant de 20 ans aura six mois pour s'acclimater à son nouvel environnement avant un premier bilan l'été prochain. Du côté du club phocéen, on n’avait pas forcément prévu un tel scénario. Mais le contexte économique du moment, l'opportunité de vendre un joueur, même un espoir, était trop tentante pour Pablo Longoria. Selon nos informations, l'OM a prévu d'intégrer un pourcentage à la revente. À noter que selon Sky Sport, Aké pourrait être échangé avec Franco Tongya. International U19 italien de la Juventus, ce milieu offensif droit de 19 ans est considéré comme l'un des grands espoirs du centre de formation du club turinois.