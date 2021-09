PL : le Brighton de Neal Maupay arrache le nul à Crystal Palace mais rate la première place

Brighton, qui avait l'opportunité de s'emparer des commandes de la Premier League, a manqué son rendez-vous avec l'histoire mais s'est tout de même arraché pour repartir de la banlieue sud de Londres avec un point (1-1) ce lundi, pour ce qui était la dernière rencontre d'une 6ème journée de championnat animée en Angleterre. Les Eagles ont longtemps cru s'imposer grâce à Wilfried Zaha, auteur de son 8ème but en 14 confrontations face aux Seagulls, mais aussi Connor Gallagher, intenable à Sellhurst Park, qui a obtenu le penalty transformé par l'international ivoirien (45e+2). Les hommes de Graham Potter ont ensuite poussé jusqu'au bout dans ce derby, et la défense du club londonien a fini par craquer.

Sur un long ballon envoyé en première intention par Joel Veltman, sur un dégagement de Vincente Guaita, Neal Maupay s'est fendu d'un lob millimétré dans sa course n'ayant laissé aucune chance au gardien espagnol (90e+5). À noter que Jordan Ayew, de retour de blessure et pourtant bien décalé par Benteke, avait loupé la balle de break pour les hommes de Patrick Vieira (76e). Crystal Palace (15ème, 6 points) enchaîne un deuxième match sans victoire après la claque reçue contre les Reds le week-end dernier. Brighton, privé d'Yves Bissouma et dont la prestation décevante aura peut-être été impactée par l'enjeu inhabituel de cette rencontre, manque donc une occasion en or de trôner en tête de la Premier League devant Liverpool, Manchester City, Chelsea ou encore Manchester United après un très bon début de saison. Les Seagulls sont malgré tout 6ème du championnat anglais.

Le classement de Premier League