Montpellier - OM : révélations glaçantes sur les graves incidents survenus en tribunes

Ce Montpellier-OM restera dans les mémoires des spectateurs de la Mosson. Sur le terrain, les fans du MHSC ont vu leur équipe sombrer et être humiliée par les Phocéens (0-5). Une lourde défaite qui a d’ailleurs envoyé les Héraultais à la dernière place du classement de Ligue 1. En coulisses, ils ont assisté à l’annonce lunaire du licenciement de l’entraîneur Michel Der Zakarian par le président Laurent Nicollin en prime time. Quasiment du jamais vu. Et aujourd’hui, L’Équipe nous offre le récit glaçant des tensions survenues en tribunes.

Pour rappel, plusieurs supporters marseillais ont été éconduits de la Mosson avant le coup d’envoi, pour des raisons de sécurité. Mais il y en avait quand même dans les travées du stade montpelliérain. Et encore une fois, ça s’est très mal passé. Le quotidien a obtenu plusieurs témoignages de supporters du MHSC, dont certains ont souhaité que leur prénom soit modifié. « Cela fait plusieurs saisons que c’est de plus en plus chaud à cause des supporters de l’OM, et dimanche, c’était vite tendu avec le but dès la première minute », explique l’un d’entre eux.

Des supporters cagoulés ont semé la panique

Face au festival offensif de l’OM, la situation a fini par dégénérer, notamment du côté montpelliérain. Un supporter indique au quotidien que tout a explosé après le troisième but marseillais. Suite au chambrage des Phocéens disséminés dans la Mosson, plusieurs individus cagoulés ont alors pénétré dans le stade pour aller en découdre avec les visiteurs. Un flux de supporters qui a complètement dépassé les forces de l’ordre.

« Faute d’autre solution, les gens sont montés tout en haut des gradins pour se protéger. Les enfants étaient apeurés et pleuraient, et des coups, pour certains violents, ont été échangés entre plusieurs personnes de la tribune », a indiqué un témoin. Plusieurs supporters héraultais ont alors préféré quitter le stade, quand d’autres affirment que ces personnes cagoulées fouillaient les spectateurs, à la recherche de ceux pouvant dissimuler un maillot de l’OM sous leur veste. Une bien triste soirée pour le football français…