FC Barcelone : la Juventus y croit encore pour Arthur

C'est ce qui s'appelle être coriace. Au cours des derniers mois et des dernières semaines, Athur Melo (23 ans) a fait part de son envie de rester au FC Barcelone à de multiples reprises, aussi bien publiquement lors de différentes interviews qu'en interne à en croire la presse ibérique. Et ce alors que la Juventus aimerait récupérer le milieu de terrain brésilien et fait d'ailleurs le forcing pour parvenir à ses fins.

Mais selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame n'a pas perdu espoir sur ce dossier. Les Blaugranas veulent de leur côté attirer Miralem Pjanic (30 ans), le joueur de la Juve. Pour cela, le club culé aura besoin de liquidités. Pour renflouer les caisses, il se peut que le Barça mette Arthur à la porte. Le quotidien aux pages roses ajoute que le président catalan, Josep Maria Bartomeu, se charge lui-même de cette opération. Reste à savoir si l'international auriverde sera aussi coriace que la Juventus et campera sur ses positions.