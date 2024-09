Real Madrid : Carlo Ancelotti a trouvé son plan de jeu sans Kylian Mbappé

Après un début de saison plutôt réussi avec 7 buts inscrits en 9 rencontres, Kylian Mbappé s’est blessé mardi soir à l’occasion de la rencontre contre Alavès (3-2). Touché à la cuisse, il a été remplacé par Arda Güler et les Merengues ont communiqué sur son état, le lendemain. «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. L’évolution est en attente», précisait le club madrilène.

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti a du matériel pour le remplacer

Et cela change forcément les plans de Carlo Ancelotti, avant le choc madrilène contre l’Atlético, dimanche soir. Outre le derby, Kylian Mbappé manquera également le match de Ligue des champions contre le LOSC et les retrouvailles avec son frère, Ethan, ainsi que le match de Championnat contre Villarreal. Pour le remplacer, le manager italien pourrait tout simplement aligner Endrick, désireux d’avoir plus de temps de jeu après ses belles entrées en fin de match.

À lire

Le gros avertissement de la Liga aux supporters de l’Atlético de Madrid

Avec l’autre absence de Brahim Díaz, qui n’arrange rien, Ancelotti pourrait aussi donner plus de temps de jeu à Arda Güler et repositionner Rodrygo dans l’axe ou revenir à un système en 4-4-2, avec le Turc au milieu de terrain, derrière les deux attaquants brésiliens Rodrygo et Vinicius Jr. Présent en conférence de presse ce samedi, le Mister a d’abord tenté d’assurer que la blessure de Kylian Mbappé n’était pas un grave problème. «Nous sommes habitués à jouer sans Kylian Mbappé, il n’était pas là la saison dernière. Nous ferons du bon travail», a-t-il assuré.

La suite après cette publicité

Deux systèmes encore indécis

Plus en détail, l’entraîneur madrilène a expliqué son plan de jeu sans le capitaine des Bleus. «Je ne prête pas beaucoup d’attention au système. Un 4-3-3 peut se transformer en 4-4-2 avec les mêmes joueurs. Peut-être qu’avec trois attaquants, ce sera un 4-4-2 avec Vini ou Rodrygo comme ailier. Ce que je veux, c’est que l’équipe fasse preuve de solidarité et d’engagement». Aux côtés des deux Brésiliens, Jude Bellingham pourrait donc être aussi repositionné dans l’axe comme en début de saison dernière, laissant la place à trois milieux de terrain derrière lui.

Sans sa recrue star de l’été, Carlo Ancelotti aura seulement quelques heures pour trouver la bonne formule contre l’Atlético de Madrid, au Métroplitano. Car une défaite ou un nul mettrait déjà les Merengues avec un sacré retard derrière le FC Barcelone, qui se déplace à Osasuna ce samedi soir. «C’est toujours spécial. Les derbies sont toujours spéciaux. L’Atletico s’est beaucoup amélioré par rapport à l’année dernière. Ils ont recruté de très bons joueurs et ont amélioré leur effectif. Ils se battront jusqu’au bout avec nous et avec Barcelone», a ajouté Carlo Ancelotti, à la veille de ce choc.