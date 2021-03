OM-OL : Florian Thauvin a tout fait à l'envers

La suite après cette publicité

Florian Thauvin est toujours un homme très attendu. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a d'excellentes statistiques puis parce que c'est un leader technique sur le terrain. Cette saison, il a d'ailleurs été le buteur de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes lors de la victoire marseillaise dans la capitale en début de saison.

Ce dimanche soir, contre l'Olympique Lyonnais (1-1), on avait vraiment envie de voir son association avec Dimitri Payet et surtout Arkadiusz Milik qui faisait ses premiers pas à l'Orange Vélodrome. Mais finalement, on a rien vu. Souvent obnubilé par le dribble, il gagnerait probablement à lever plus la tête, notamment dans les contres-attaques. Pol Lirola et Arek Milik en témoigneront certainement.

Il a perdu 16 ballons

Le principal intéressé, lui, a préféré parler du collectif au diffuseur : « on a du mal à démarrer le match. Après, on a pris confiance, on égalise avant la mi-temps. On a eu la maitrise du ballon, on a eu les occasions pour gagner, malheureusement ce n'est pas passé, mais ça s'améliore de match en match. C'est vrai que jouer dans une configuration comme celle-ci, c'est mieux, on a plus le ballon. On avait pris la mauvaise habitude de reculer pendant tout le match. Aujourd'hui ce n'était pas le cas. Ce n'est jamais simple de jouer face à une équipe repliée à 10, c'était la même chose pour nous au match aller. C'est comme ça ».

Sur cette rencontre, même s'il n'a pas tenté de dribbles improbables, il a tout de même perdu 16 ballons, c'est plus qu'Arek Milik (8), Saif-Eddine Khaoui (10), mais moins que Dimitri Payet (21), mais qui a beaucoup centré et tenté d'organiser le jeu des siens. Un nouveau match sans pour le natif d'Orléans, qui sera en fin de contrat à la fin de la saison.