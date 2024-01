Bayern Munich : Thomas Tuchel lâche une énorme bombe sur son avenir après le départ de Xavi

Le surnom de FC Hollywood colle à la peau du Bayern Munich depuis plusieurs décennies et l’arrivée de Thomas Tuchel, il y a un an, n’a rien changé. Pire, elle a intensifié ce sentiment puisque le coach allemand est régulièrement au centre des débats. Déjà l’an dernier, cela avait été le cas quand il était en lice pour un triplé et avait finalement failli terminer l’exercice sur une saison blanche. Cette saison 2023/2024 n’est pas plus réjouissante.

Deuxième de Bundesliga, à deux points du Bayer Leverkusen avec le Bayern Munich et pointé du doigt pour le contenu des matches de son équipe, Thomas Tuchel dispose de relations très conflictuelles avec la presse allemande et surtout les consultants comme Dietmar Hamann ou Lothar Matthäus. Ses rapports ne sont également pas au beau fixe avec sa direction puisque l’ancien coach du Paris Saint-Germain vit une saison de tous les dangers où le moindre faux pas risque de lui être fatal.

Thomas Tuchel veut aller en Liga

Un contexte explosif qui demande juste une nouvelle allumette ou un peu d’essence pour s’embrasser un peu plus. Pyromane à ses heures perdues, Thomas Tuchel a montré ses qualités dans ce domaine. En visite au fan du club du Bayern "Red Stars" à Heidenheim, le coach de 50 ans a balancé une petite bombe qui a été relayée par Sky Sports Germany. En effet, Thomas Tuchel a ouvert la porte cet été et notamment du côté de la Liga

«Partir à l’étranger me plairait à nouveau. L’Espagne a un championnat extraordinaire. De mon point de vue, et d’après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. Lorsque vous parlez avec des joueurs espagnols, j’ai vite l’impression que vous interagissez avec la personne» a-t-il ainsi glissé. Une déclaration loin d’être anodine quand Xavi vient d’annoncer hier soir qu’il allait partir à l’issue de la saison. Reste désormais à connaître la réaction des dirigeants bavarois et voir quelles conséquences auront ces déclarations.