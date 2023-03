PSG : Kingsley Coman veut voir Presnel Kimpembe capitaine

La suite après cette publicité

Avant de retrouver le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Kingsley Coman, bourreau des Parisiens à l’aller, s’est confié dans un entretien accordé à Canal +. L’occasion pour l’ailier munichois d’adresser un joli message à son ancien coéquipier, Presnel Kimpembe, blessé au tendon d’Achille et out pour le reste de la saison. «Je lui ai dit que j’avais eu des blessures, pas aussi graves, mais que je sais que c’est un guerrier et qu’il va revenir. Son surnom c’est 'général’, ce n’est pas pour rien. C’est vraiment un leader», a notamment déclaré le Bavarois avant d’évoquer un futur rôle de capitaine.

«Je ne suis pas impartial, il y a l’amitié qui parle, mais ce serait top de voir Presnel capitaine tout le temps au PSG, même s’il l’a été plein de fois, a-t-il poursuivi au sujet de celui qui a été formé comme lui au club de la capitale. Pour moi ce serait une fierté. Même pour les jeunes joueurs du PSG, voir qu’un de nous a été tout là-haut capitaine, dans une équipe qui a des stars de partout, et qui achète de grands joueurs, ce serait vraiment top. Personnellement, même si j’aime bien Marqui, forcément, Presnel capitaine ça me parle plus». L’intéressé appréciera.

