Amicaux : Monaco arrache le nul contre l'Eintracht, Nice colle un set au FC Dac

Les matches amicaux se poursuivent pour les clubs français en vue de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et l'OGC Nice n'a pas manqué de faire le spectacle du FC Dac pourtant tombeur de l'Olympique de Marseille il y a quelques jours (2-1). Rapidement en tête, grâce à un but d'Amine Gouiri (1re), les Aiglons se sont finalement imposés 6-0 grâce à des doublés de Myziane Maolida, Alexis Claude-Maurice et Amine Gouiri. Le rival Monaco a évité de peu la défaite. Le Portugais Goncalo Paciencia avait ouvert le score peu avant l'heure de jeu pour l'Eintracht Francfort (59e) mais Anthony Musaba (85e) a arraché le match nul 1-1.

Enfin, l'AS Saint-Étienne a pris le meilleur de Bordeaux. En tête très vite grâce à Arnaud Nordin (1re), le club du Forez a été rejoint par une réalisation de Paul Baysse (34e). Adil Aouchiche (45e) a redonné l'avantage aux Verts avant que Charles Abi voit double (47e et 71e). Enfin, Alexandre Mendy a sauvé l'honneur (90e +2). Victoire 4-2 de la bande de Claude Puel. Dans les autres matches, Auxerre a battu Le Mans (3-2), Le Havre a battu Caen (2-1), Rennes s'est offert Angers (1-0) et Troyes a dominé Villefranche (2-0).

Les résultats des clubs français :