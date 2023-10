OM - OL : les compositions probables

En rodage depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille reçoit un Olympique Lyonnais malade et en crise, ce dimanche à 20h45. À l’Orange Vélodrome, les Phocéens tenteront donc d’enchaîner une deuxième victoire consécutive après le succès glané contre l’AEK Athènes en Ligue Europa, jeudi dernier. Défaits à Nice lors de la précédente journée, les coéquipiers de Leonardo Balerdi se devront de réagir pour ne pas prendre trop de retard sur ses concurrents au podium. Et que dire de l’OL…

Lanterne rouge du championnat et toujours à la recherche d’une première victoire dans cet exercice 2023/2024, la formation rhodaniennne traverse une zone de turbulences sans précédent. Battu à domicile par Clermont, le week-end dernier, l’OL doit par ailleurs gérer un contexte interne plus que fragile, à l’heure où une affaire de taupe remue le quotidien du club… En définitive, malheur au perdant dans ce choc qui s’annonce, comme à l’accoutumée, bouillant. Pour cette rencontre, Fabio Grosso devrait, cependant, pouvoir sur un groupe au complet.

L’OM avec Ounahi, l’OL avec Cherki ?

Longtemps incertain pour une blessure au dos, Anthony Lopes devrait ainsi débuter dans les cages lyonnaises. En défense, Clinton Mata, Dejan Lovren, Jake O’Brien et Nicolas Tagliafico sont, quant à eux, pressentis pour débuter. Dans le 4-3-3 dessiné par le coach lyonnais, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Ainsley Maitland-Niles pourraient être associés dans l’entrejeu. Enfin, sur le front de l’attaque, Jeffinho et Rayan Cherki sont annoncés titulaires aux côtés d’Alexandre Lacazette. De son côté, Gennaro Gattuso pourrait récupérer Pau Lopez, Joaquin Correa ou encore Samuel Gigot. Suspendu, Leonardo Balerdi ne prendra, en revanche, pas part à ce choc.

Ainsi, le nouvel homme fort des Phocéens devrait opter pour un 4-2-3-1. Dans les buts, Ruben Blanco pourrait, malgré tout, être préféré à son concurrent espagnol, encore incertain à l’heure où nous écrivons ces lignes. En défense, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Renan Lodi sont attendus au coup d’envoi. Au milieu de terrain, Valentin Rongier et Azzedine Ounahi pourraient former le double pivot. Dans un rôle de numéro 10 et entouré par Ismaila Sarr et Illiman Ndiaye, Amine Harit devrait lui commencer en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, seul en pointe.